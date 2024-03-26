Истощенного нерпенка заметили на прибитом к берегу льду в окрестностях Соснового Бора Ленобласти.

Малышке примерно 10 дней, весит они всего около 7 кг. Как отметили в центре помощи ластоногим, к сожалению, маме не удалось выкормить детеныша на берегу из-за быстрого таяния льда и недоброжелательного соседства: собак, ворон и даже белохвостых орланов.

Фото: vk.com/sealrescue Фото: vk.com/sealrescue Фото: vk.com/sealrescue Фото: vk.com/sealrescue

Фото: vk.com/sealrescue

Ослабшего детеныша доставили в центр, сейчас им занимаются специалисты.

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Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.