В «Пулково» перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

В петербургском аэропорту «Пулково» перестали принимать багаж, который самостоятельно завернут в пищевую пленку.

Уточняется, что упаковка багажа должна соответствовать требованиям аэропорта. В связи с этим, пищевая пленка или другая неподходящая упаковка не подойдет. В компании пояснили, такие меры связаны с целью обеспечения непрерывной работы багажной системы. Об рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

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Добавляется, что пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа. В «Пулково» открыт дополнительный пункт обслуживания.