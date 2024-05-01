В Ленобласти спасли еще одного истощенного тюлененка

Тюлененка обнаружили на территории строящегося порта в поселке Вистино Кингисеппского района Ленобласти.

Фото: vk.com/sealrescue

«Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но, постепенно время заплывов стало сокращаться, время на лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень, ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Вам будет интересно Обессиленного нерпенка спасли в Никольском Нерпенка обнаружили в реке Тосна в Никольском Ленобласти. Малышку передали в «Фонд друзей балтийской нерпы», где ей окажут необходимую помощь. Как... 01.05.2024 23

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.