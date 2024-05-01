В Ленобласти спасли еще одного истощенного тюлененка

Тюлененка обнаружили на территории строящегося порта в поселке Вистино Кингисеппского района Ленобласти.
Фото: vk.com/sealrescue
«Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но, постепенно время заплывов стало сокращаться, время на лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень, ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.
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Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.