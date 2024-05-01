Датчики уровня глюкозы для детей в Ленобласти стало получить значительно проще

С апреля 2024 года функция распределения систем непрерывного мониторинга глюкозы перешла в районные медицинские учреждения.

«Родителям или законным представителям несовершеннолетних пациентов с сахарным диабетом больше не нужно приезжать в Детскую клиническую больницу для получения датчиков, теперь все вопросы можно решить рядом с местом проживания, быстро и удобно», — сказал глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.

До апреля родителям вместе с ребенком приходилось ездить в Санкт-Петербург на прием к эндокринологу в Детскую клиническую больницу. Куда предварительно необходимо было записаться. Теперь же льготные датчики контроля можно получить в районных медицинских учреждениях.

Ранее врач назвал источник самых опасных жиров и сахара, который есть в каждом холодильнике. Для здоровья вреден фастуфуд, поскольку он содержит самое большое количество трансжиров. Употребление таких продуктов ведет к раннему атеросклерозу сосудов, онкологии и инсульту.