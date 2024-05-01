«Виртуальные талоны» стали доступны в МФЦ для жителей Ленобласти

Теперь талон электронной очереди в МФЦ области можно получить заранее, через сайт.

Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.

На экране смартфона появится меню, где заявителю останется лишь выбрать нужную услугу МФЦ, получить электронный талон с номером очереди и ожидать приглашения к специалисту. Когда подойдет очередь, на смартфон придет соответствующее уведомление. Для входа на сайт нужно быть авторизованномым на Госуслугах.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47». Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ.