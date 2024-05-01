Свои знания о Великой Отечественной войне проверили депутаты Законодательного Собрания Ленобласти

«Диктант Победы» 26 апреля прошел в России в шестой раз. Штаб общественной поддержки «Единой России» стал одной из площадок для его проведения

В Ленинградской области региональной площадкой для проведения самой масштабной патриотической акции стал Штаб общественной поддержки «Единой России». Участие в историческом диктанте там приняли депутаты ЗакСобрания области Сергей Коняев, Татьяна Бездетко и Дмитрий Рытов.

Вместе с представителями областного Правительства, администрации Гатчинского района, общественных организаций, преподавателем Гатчинской гимназии и его учениками, начальником Гатчинского почтамта они ответили на 25 вопросов, касающихся истории Великой Отечественной войны. А после прохождения диктанта все желающие написали письма нашим бойцам в зоне спецоперации.

«Я всегда считал и считаю, что народ, не знающий свою историю, не имеет будущего. И сейчас нашу историю многократно пытаются переписать, в том числе отнять у нас знание о том, что мы – нация Победителей. Но мы этого сделать не дадим никогда! И Победа будет за нами!» – подчеркнул Дмитрий Рытов.

На других площадках и онлайн также участвовали парламентарии Ленобласти. К примеру, Олег Петров отвечал на вопросы онлайн, а Михаил Макаров написал диктант на базе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг».

В этом году вопросы диктанта были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Напомним, акция проходит под эгидой партии «Единая Россия» при поддержке Российского исторического общества, учебных заведений, предприятий и промышленных корпораций. В 2022 году в регионе работала 171 площадка, диктант написали семь тысяч человек, тысяча из них — иностранцы. В этом году количество площадок в Ленинградской области уже более 220. В 2024 году проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно было на 27 тысячах площадок по всей стране, а также в 60 странах мира. Более 1,5 тысяч площадок были созданы в воинских частях, подразделениях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.