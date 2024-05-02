В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно покрасить яйца на Пасху

Роспотребнадзор рекомендует использовать природные (фрукты, овощи, ягоды, специи) или пищевые красители для окрашивания яиц к Пасхе.

По словам специалистов, опасности не представляют пищевые красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131. Лучше использовать природные красители: овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы с пигментом. Это может быть луковая шелуха, краснокочанная капуста, кофе, свекла, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, черника, клюква, зеленый чай и каркаде.

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В ведомстве не рекомендуют использовать неизвестные товары, купленные на рынках с рук. Также яйца лучше не красить с помощью линяющих ниток и лоскутов ткани, использовать непищевые красители.