Мужчина подозревается в насилии над школьницей во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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В полицию 1 мая обратилась 42-летняя жительница Санкт-Петербурга. Малознакомый 28-летний мужчина из Мурино Всеволожского района растлил ее несовершеннолетнюю дочь.

Преступления совершались в июле 2023 и в январе 2024 года в квартире на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Пострадавшей на момент преступлений было от 13 до 14 лет. Решается вопрос об уголовном деле.

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05.05.2023 2367
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