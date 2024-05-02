Мужчина подозревается в насилии над школьницей во Всеволожском районе

В полицию 1 мая обратилась 42-летняя жительница Санкт-Петербурга. Малознакомый 28-летний мужчина из Мурино Всеволожского района растлил ее несовершеннолетнюю дочь.

Преступления совершались в июле 2023 и в январе 2024 года в квартире на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Пострадавшей на момент преступлений было от 13 до 14 лет. Решается вопрос об уголовном деле.