Ученые заставили бактерии добывать золото в России

Автор: Сергей Агутин
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Ученые
Фото: Baltphoto.ru

Ученые из Сибири открыли способ извлечения золота с помощью бактерий. Этот дешевле использования агрессивных химикатов. Исследователи культивируют наиболее подходящие штаммы микробов, сообщает ТАСС.

Бактерии нашли в золотоносных месторождениях Красноярского края. Они помогают добыть золото уже после первичной обработки руды. Ученые выделяют из нее концентрат с вкраплениями драгоценного металла, затем микробы извлекают из него золотосодержащие минералы.

«Применение таких микроорганизмов гораздо безопаснее для окружающей среды. Также наш метод дешевле аналогов – на производство тонны концентрата с привлечением микроорганизмов будет затрачено в три раза меньше электроэнергии», – заявила доцент кафедры СФУ Наталья Алгебраистова
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