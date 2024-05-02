Ученые заставили бактерии добывать золото в России

Ученые из Сибири открыли способ извлечения золота с помощью бактерий. Этот дешевле использования агрессивных химикатов. Исследователи культивируют наиболее подходящие штаммы микробов, сообщает ТАСС.

Бактерии нашли в золотоносных месторождениях Красноярского края. Они помогают добыть золото уже после первичной обработки руды. Ученые выделяют из нее концентрат с вкраплениями драгоценного металла, затем микробы извлекают из него золотосодержащие минералы.

«Применение таких микроорганизмов гораздо безопаснее для окружающей среды. Также наш метод дешевле аналогов – на производство тонны концентрата с привлечением микроорганизмов будет затрачено в три раза меньше электроэнергии», – заявила доцент кафедры СФУ Наталья Алгебраистова