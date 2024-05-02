Один человек погиб в лобовом ДТП под Тосно

Смертельное ДТП произошло утром 2 мая на дороге «Выра — Тосно – Шапки» в Тосненском районе Ленобласти.

Как сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО, 19-летний водитель Ford Mondeo пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Daewoo Nexia, за рулем которой сидел 84-летний мужчина.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Водитель Daewoo скончался в больнице, его 79-летняя пассажирка остается под наблюдением врачей в тяжелом состоянии. Водитель Ford Mondeo получил травмы средней тяжести, его пассажирки – две 17-летние девушки — легкие травмы.

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Сообщается, что стаж водителя Ford начал исчисляться с 26 марта. Проводится проверка.