Трое подростков избили и ограбили мужчину в Отрадном

В ночь на 2 апреля в полицию обратился 43-летний мужчина, он рассказал, что трое неизвестных избили и ограбили его возле магазина в городе Отрадное.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ранами на локтях, лбу, левой щеке и гематомой в области правого глаза. Нападавшие отобрали у него 8000 рублей и телефон.

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Подозреваемыми в совершении нападения оказались трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Двоих допросили в качестве свидетелей, третьего отправили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.