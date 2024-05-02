Куличи обойдутся россиянам в этом году на 10% дороже

Аналитики рассчитали среднюю стоимость пасхального угощения.

Платформа фискальных данных «Такском» проанализировала статистику цен на основные ингредиенты для готовки пасхального меню, а также на куличи.

Согласно данным аналитиков, средняя цена на кулич в России составила 243,5 рубля. Это на 10% больше, чем годом ранее. При этом продажи выпечки выросли на 197%, выяснил RT.

Эксперты также подсчитали средние цены на другие продукты, популярность которых возрастает у россиян в праздничную пору: яйца — 145,5 рубля, молоко — 99,6 рубля, мука — 88,5 рубля, цукаты — 203,8 рубля, творог — 110,5 рубля, сахар — 84,5 рубля, изюм — 163,9 рубля, краска для пасхальных яиц — 50,1 рубля.