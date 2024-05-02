Сбербанк продолжит вкладывать в цифровизацию, здравоохранение и образование в Ленобласти

Сегодня, 2 мая, Александр Дрозденко и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов обсудили перспективные направления сотрудничества Ленобласти со Сбером

«Компания ведет инвестиционные проекты Ленобласти и сама вкладывается в цифровизацию, проекты в здравоохранении и образовании. С Дмитрием Суховерховым обсудили новые возможности совместной работы. Это «Школа 21» для подготовки IT-специалистов, которую хотим иметь в Ленобласти, проект «Цифровой рецепт» и пионерское участие Сбера в финансировании конкурса грантов губернатора по поддержке социальных проектов», — прокомментировал Александр Дрозденко.

В свою очередь председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что ключевой задачей банка остаётся предоставление современных качественных банковских услуг людям, бизнесу и власти.

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.