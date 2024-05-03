Автобусы до Кингисеппа и Сланцев теперь будут ходить от остановки у метро «Автово»

Автор: Гузель Галимова
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Место отправления двух автобусных маршрутов из Петербурга в Кингисеппский и Сланцевский районы Ленобласти изменится с 15 мая.

Теперь автобусы №842 (Петербург – Кингисепп — Ивангород) и №851 (Петербург – Сланцы) будет отправляться с улицы Червонного Казачества (станция метро «Автово»). Сейчас общественный транспорт ходит от станции метро «Ленинский проспект».

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Фото: комитет по транспорту Ленобласти

В комитете по транспорту объяснили, что решение принято из-за интенсивности отправлений автобусов и для удобства ожидающих.

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