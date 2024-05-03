Автобусы до Кингисеппа и Сланцев теперь будут ходить от остановки у метро «Автово»

Место отправления двух автобусных маршрутов из Петербурга в Кингисеппский и Сланцевский районы Ленобласти изменится с 15 мая.

Теперь автобусы №842 (Петербург – Кингисепп — Ивангород) и №851 (Петербург – Сланцы) будет отправляться с улицы Червонного Казачества (станция метро «Автово»). Сейчас общественный транспорт ходит от станции метро «Ленинский проспект».

В комитете по транспорту объяснили, что решение принято из-за интенсивности отправлений автобусов и для удобства ожидающих.