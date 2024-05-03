В Америке запретили сотрудничество с 38 компаниями из Петербурга

Министерство финансов США 1 мая наложило ряд запретов на 38 компаний из Санкт-Петербурга. Американские юридические и физические лица не имеют права с ними сотрудничать, сообщает «Петроград».

В список вошли конструкторские бюро, производители техники, машин и летательных аппаратов. В США полагают, что эти предприятия связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Санкции запрещают американским юридическим и физическим лицам сотрудничать с компаниями из списка. А также предусматривают блокировку средств этих компаний на территории США.