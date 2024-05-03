Утренний взрыв напугал жителей Пушкина и Павловска

Сегодня рано утром, 3 мая, жителей Пушкина и Павловска напугал громкий звук.

Администрация Пушкинского района прокомментировала произошедшего под одним из постов в соцсетях, где местные жители активно обсуждали утренний взрыв. На территории заброшенной ТЭЦ произошло повреждение у основания 60 метровой трубы. Никто не пострадал, оперативные службы на месте.

Видео: Мэш на Мойке

По данным издания 78.ru, взрыв прогремел около 07:00 на территории бывшего заброшенного завода, расположенного по улице Мичурина. Предварительно, там взорвалось самодельное взрывное устройство.

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Обстоятельства случившегося устанавливаются.