Такер Карлсон назвал виновной в подрыве «Северных потоков» Америку

Автор: Анастасия Щербакова
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Журналист уверен, что за диверсией стоит его страна.

Американский журналист Такер Карлсон обвинил США в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом он заявил в ходе интервью с советником премьер-министра Венгрии.

«Лидер НАТО — США — разрушил внутреннее энергоснабжение второго крупнейшего члена НАТО — Германии. США стояли за разрушением «Северного потока» <…> Как же наши страны могут оставаться в союзе, если мы атаковали Германию?», — приводит слова Такера Карлсона «МК».

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