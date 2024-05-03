Такер Карлсон назвал виновной в подрыве «Северных потоков» Америку

Журналист уверен, что за диверсией стоит его страна.
Американский журналист Такер Карлсон обвинил США в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом он заявил в ходе интервью с советником премьер-министра Венгрии.
«Лидер НАТО — США — разрушил внутреннее энергоснабжение второго крупнейшего члена НАТО — Германии. США стояли за разрушением «Северного потока» <…> Как же наши страны могут оставаться в союзе, если мы атаковали Германию?», — приводит слова Такера Карлсона «МК».
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