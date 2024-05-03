В Ленобласти напекли более 100 тысяч куличей для празднования Пасхи

Часть пасхальных угощений уже передали в благотворительные организации и военнослужащим в зоне СВО.
Ленинградская область основательно готовится к празднованию Пасхи. Предприятия региона напекли уже порядка 100 тысяч куличей.
Как рассказали в пресс-службе администрации области, часть угощений уже передали в благотворительные фонды, а также военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО.
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02.05.2024 58