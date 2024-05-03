Химические предприятия Северо-Запада России увеличат поставки продукции

На днях стало известно, что ФосАгро, чье предприятие работает и в Волхове в Ленинградской области, продлило соглашение по поставкам фтористого алюминия до 2044 года. Инвестпроект, начавшийся 10 лет назад, получил новый виток развития на ближайшие два десятилетия. В планах рост объёмов поставок продукции до уровня в 96 тыс. тонн в год.

АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») и компания РУСАЛ договорились о расширении соглашения о поставках фтористого алюминия. Последний применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия. Как заявлено в пресс-релизе, производство будет планомерно наращиваться на предприятиях Группы с середины 2026 года и должны вырасти с текущих 75 тыс. тонн до 96 тыс. тонн в год.

Как заверяют эксперты, такие показатели являются реалистичными. Для этого, вслед за выходом на проектную мощность агрегатов в Волховском промышленном комплексе в Ленинградской области, стартует очередной этап модернизации и расширения производства фтористого алюминия в Череповецком комплексе в Вологодской области. Планируемый объём инвестиций превысит 4,5 млрд рублей.

Модернизация и расширение производства в Череповце имеет и важное природоохранное значение. Современное оборудование позволит повысить степень очистки газов, минимизировав воздействие на окружающую среду.