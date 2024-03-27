В эксплуатацию введен новый горизонт крупнейшего в стране рудника

25 марта в Мурманской области прошел ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника. Знаковое событие не только для промышленности СЗФО, но и для горнодобывающей и химической отраслей российской экономики, в целом.

На торжественной церемонии запуска объекта в эксплуатацию приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и директор Кировского филиала АО «Апатит» — Андрей Абрашитов.

Напомним, что апатит-нефелиновая руда, добываемая на данном объекте, служит сырьем для производства минеральных удобрений, которые экспортируются в 100 стран мира. Его работа важна для обеспечения качественным апатитовым концентратом предприятия Группы «ФосАгро» в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях.

В Ленинградской области очень активный судостроительный кластер, компании при поддержке Центра развития промышленности ездят в бизнес-миссии, участвуют в профильных выставках. Мы помогаем в текущих непростых условиях найти новые рынки сбыта продукции, содействуем с кооперацией. У компании есть возможности для развития. Интересная продукция, это я как рыбак говорю, ― отметил Александр Дрозденко.

Реализация проекта развития нового здешнего горизонта началась в 2015 году. Его актуальность была продиктована необходимостью компенсации выбывающих из строя горизонтов рудника с развитием фронта горных работ и, как следствие, сохранением и наращиванием объемов добычи руды. И сейчас рудник является гарантом надежной сырьевой основы для российской отрасли минеральных удобрений.

Сегодня мы открываем новую страницу славной трудовой истории Кировского рудника – старейшего рудника нашего предприятия, который входит в пятерку крупнейших подземных рудников мира, — сказал в ходе торжественной церемонии директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

В работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка 2 тысяч специалистов Группы компаний и более полусотни подрядчиков. Здесь нашли свое применение самые передовые технологии и технические решения. В частности, безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъемности, современное оборудование в дробильно-доставочных комплексах, которое обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого крыла горизонта, а также материалы и технологии, повышающие ресурс сооружений.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, посвященном открытию нового горизонта рудника, инвестиции по проекту превышают 36 млрд рублей. В результате его реализации общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн. В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объемов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году.

В 2023 году Группа компаний направила на развитие и модернизацию производств рекордный объем инвестиций – более 64 млрд рублей. В этом году мы планируем поднять эту планку еще на 13% — до 73 млрд рублей. В соответствии с нашей комплексной стратегией развития до 2025 года, эти средства пойдут как на развитие уникальной рудно-сырьевой базы, так и на расширение и модернизацию мощностей предприятий, выпускающих 58 марок минеральных удобрений, высоко востребованных как российскими аграриями, так и в 100 странах мира на всех обитаемых континентах, — рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Кировский рудник – крупнейший и старейший рудник Кировского филиала АО «Апатит», исчисляет свою историю с 1929 года. В настоящее время рудник ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений с годовой производительностью более 23 млн тонн руды. Протяженность дорог в подземке Кировского рудника превышает 380 км, что, например, в три раза больше, чем эксплуатационная длина линий метро Санкт-Петербурга.