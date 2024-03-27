В эксплуатацию введен новый горизонт крупнейшего в стране рудника

25 марта в Мурманской области прошел ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника. Знаковое событие не только для промышленности СЗФО, но и для горнодобывающей и химической отраслей российской экономики, в целом.
На торжественной церемонии запуска объекта в эксплуатацию приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и директор Кировского филиала АО «Апатит» — Андрей Абрашитов.
Напомним, что апатит-нефелиновая руда, добываемая на данном объекте, служит сырьем для производства минеральных удобрений, которые экспортируются в 100 стран мира. Его работа важна для обеспечения качественным апатитовым концентратом предприятия Группы «ФосАгро» в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях.
Реализация проекта развития нового здешнего горизонта началась в 2015 году. Его актуальность была продиктована необходимостью компенсации выбывающих из строя горизонтов рудника с развитием фронта горных работ и, как следствие, сохранением и наращиванием объемов добычи руды. И сейчас рудник является гарантом надежной сырьевой основы для российской отрасли минеральных удобрений.
В работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка 2 тысяч специалистов Группы компаний и более полусотни подрядчиков. Здесь нашли свое применение самые передовые технологии и технические решения. В частности, безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъемности, современное оборудование в дробильно-доставочных комплексах, которое обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого крыла горизонта, а также материалы и технологии, повышающие ресурс сооружений.
Как сообщается в официальном пресс-релизе, посвященном открытию нового горизонта рудника, инвестиции по проекту превышают 36 млрд рублей. В результате его реализации общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн. В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объемов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году.
Кировский рудник – крупнейший и старейший рудник Кировского филиала АО «Апатит», исчисляет свою историю с 1929 года. В настоящее время рудник ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений с годовой производительностью более 23 млн тонн руды. Протяженность дорог в подземке Кировского рудника превышает 380 км, что, например, в три раза больше, чем эксплуатационная длина линий метро Санкт-Петербурга.