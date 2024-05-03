Губернатор Ленобласти поучаствовал в субботнике в Кудрово

Александр Дрозденко и «Команда 47» навели порядок в парке «Оккервиль».

В Ленинградской области проходит месячник субботников. Поучаствовать в мероприятиях по облагораживанию общественных мест решил глава региона Александр Дрозденко, а также «Команда47». В этот раз губернатор вместе с коллегами посетил парк «Оккервиль» в Кудрово, где помог навести порядок.

Прививать людям любовь к порядку нужно личным примером. Вот, например, многие же говорят: «Мы за раздельный сбор мусора», а потом ставим контейнеры и, к сожалению, не везде раздельный сбор идет. Поэтому нужно, чтобы обязательно были активисты, которые своим примером будут показывать, как это все делается. Людей надо учить. Все новое всегда же очень трудно приживается, но когда приживается — уже надолго, — цитирует Дрозденко Online47.