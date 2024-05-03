Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Находится она, разумеется, в Москве.

Самая дорогая квартира на вторичном рынке, уже доступная для покупки, оценивается в 1,84 миллиарда рублей. За эту сумму продавцы предлагают трехуровневую резиденцию площадью 724 квадратных метра, расположенную на Пречистенской набережной в Москве с видом на памятник Петру I, пишет «Лента.ру».

Шестикомнатная квартира занимает три уровня в премиальном жилом комплексе «Баркли Плаза». Помимо спален с собственными ванными комнатами, гостиной с видом на террасу и кабинета, в резиденции предусмотрены спортивный зал и собственный лифт, спускающийся в подземный паркинг.

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27.04.2024 234
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