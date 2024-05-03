Шри-Ланка вводит с 1 июня платные визы для иностранцев

Стоимость оформления документа составит более девяти тысяч рублей.
Как сообщает АТОР, с 1 июня визы для посещения Шри-Ланки станут платными.
Принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о введении с 1 июня платных виз для въезда в островное государство», — указано в сообщении.
Чтобы оформить визу, туристам придется потратить $102,5 (9400 рублей по нынешнему курсу).
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19.04.2024 183