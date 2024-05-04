Экс-игрок «Локомотива» назвал сумму для комфортной жизни в Москве

Бывший футболист московского «Локомотива» Брайан Идову назвал сумму, необходимую ему для комфортной жизни в Москве. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».
По его словам, он тратит от 90 до 110 тысяч рублей в месяц.
«Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендовую вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане. Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи», – рассказал Брайан Идову
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06.05.2023 1647