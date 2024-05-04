Молодые люди проведут всю молодость в колонии за производство наркотиков во Всеволожском районе

Суд приговорил к 15 годам колонии 27-летнего и 20-летнего мужчин. Их обвиняли в производстве наркотиков в особо крупном размере в лаборатории во Всеволожском районе.
С 20 января по 26 марта 2023 года подсудимые оборудовали в арендованном доме лабораторию для производства наркотиков. За несколько месяцев им удалось изготовить более 30 килограмм запрещенных веществ.
Наркотики подсудимые хранили в арендованном гараже в Санкт-Петербурге. Еще часть партии изъяли в процессе досмотра одного из обвиняемых. Суд назначил мужчинам по 15 лет колонии строгого режима.
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26.12.2022 3451