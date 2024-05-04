Житель Всеволожского района обманул банк и «вернул» себе 28 млн рублей

На проспекте Просвещения в Мурино 3 мая задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в хищении 28 246 995 рублей у банка.

Для этого он использовал свой платежный терминал. И запрашивал возврат средств за операции, которых не происходило. По этому принципу он выводил деньги с 28 апреля по 2 мая, банк отправлял на возврат собственные деньги.

У задержанного изъяты девять аппаратов для эквайринга, чеки, документы и два айфона. Известно, что в 2023 году подозреваемый менял имя. Восемь лет назад его судили за повреждение чужого имущества, но дело было прекращено.