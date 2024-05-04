В школе Петербурга 11-летняя ученица отрубила себе дверью палец  

В одной из школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 11-летняя девочка лишилась на перемене части пальца, сообщает «Фонтанка».

Ученица прищемила руку дверью. Ее госпитализировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) с травматической ампутацией части пальца в состоянии средней степени тяжести.

Школьница была перенаправлена в микрохирургическое отделение. В СПбГПМУ делают все возможное, чтобы сохранить ребенку кисть.