В Красном Селе мужчина погиб под колесами своего же грузовика

Водитель забыл поставить манипулятор на ручной тормоз, а затем пытался запрыгнуть обратно в кабину, чтобы остановить автомобиль.
В Петербурге выясняются обстоятельства гибели 63-летнего водителя манипулятора.
Мужчина остановил автомобиль на одной из улиц Красносельского района города, чтобы проверить одно из колес, однако забыл про ручной тормоз. В итоге, как только водитель вышел из салона, машина покатилась и протаранила легковушку.
Водитель манипулятора отчаянно пытался запрыгнуть в салон грузовика, чтобы остановить его, но в какой-то момент оступился и попал под колеса машины. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть петербуржца.
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