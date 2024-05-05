В Красном Селе мужчина погиб под колесами своего же грузовика

Водитель забыл поставить манипулятор на ручной тормоз, а затем пытался запрыгнуть обратно в кабину, чтобы остановить автомобиль.

В Петербурге выясняются обстоятельства гибели 63-летнего водителя манипулятора.

Мужчина остановил автомобиль на одной из улиц Красносельского района города, чтобы проверить одно из колес, однако забыл про ручной тормоз. В итоге, как только водитель вышел из салона, машина покатилась и протаранила легковушку.

Водитель манипулятора отчаянно пытался запрыгнуть в салон грузовика, чтобы остановить его, но в какой-то момент оступился и попал под колеса машины. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть петербуржца.