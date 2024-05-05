В Петербурге погиб еще один водитель, не поставивший свой грузовик на ручник

Ранее подобный несчастный случай произошел в Красном Селе с водителем манипулятора.

В Санкт-Петербурге погиб водитель строительной компании, забывший поставить «Камаз» на ручной тормоз.

Как выяснил Mash на Мойке, трагедия произошла на улице Тельмана. Мужчина вышел из кабины груженного щебнем грузовика. При этом водитель забыл поставить ТС на ручной тормоз. В итоге большегруз начал движение и наехал на петербуржца.

Спасти мужчину не удалось.