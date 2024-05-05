В России учрежден новый профессиональный праздник

Глава правительства Михаил Мишустин распорядился установить новый профессиональный праздник — День математика.

Праздник будет отмечаться ежегодно 1 декабря, в день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского.

Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом, — указано в сообщении.

Инициатива об учреждении Дня математика впервые прозвучала в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошел в Московском государственном университете в ноябре 2023 года. С предложением о введении этого профессионального праздника к правительству обратился ректор МГУ Виктор Садовничий.