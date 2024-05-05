Выборгский замок приглашает гостей отчеканить юбилейные монеты ко Дню города

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: vk.com/vyborgmuseumъ

В преддверии 730-летия Выборга в стенах главной достопримечательности города появилась необычная услуга. Здесь профессиональные кузнецы начали чеканить памятные монеты, посвященные дню основания города.

Каждый желающий гость сможет не только приобрести такую монету, но и создать ее самостоятельно под руководством мастеров. Взрослые посетители будут чеканить монеты из латуни, а для детей предусмотрен вариант из алюминия, рассказали в пресс-службе музея.

На одной стороне монеты будет изображен герб Выборга — буква «W», а на другой — сам Выборгский замок, ставший символом города. Таким образом, у гостей появится возможность не просто купить памятный сувенир, но и стать непосредственным участником его изготовления.

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