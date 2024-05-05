Названа дата следующей «прямой линии» с губернатором Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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На вопросы жителей глава региона ответит уже 6 мая. 

В понедельник, 6 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Трансляция будет осуществляться в эфире телеканала ЛенТВ24.

В течение часа, с 16:00 до 17:00, Дрозденко ответит на вопросы, поступающие от жителей по двум телефонным номерам:

♦ 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок бесплатный);
+7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу оператора связи).

Кроме того, к трансляции по видеоконференцсвязи будут подключены главы администраций муниципальных образований Ленинградской области.

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