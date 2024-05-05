Финляндия возложила на Россию ответственность за помехи в работе GPS в балтийском регионе.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что масштабы помех в работе системы GPS расширились во время специальной военной операции России. Об этом пишут финские СМИ.

По словам Валтонен, неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренным действием России». Однако она считает, что Москва таким образом пытается защитить «собственную критически важную инфраструктуру».