В Финляндии задержали трех российских студентов. Их подозревают в нарушении санкций

Автор: Сергей Агутин
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Финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций против России. Об этом сообщает Yle.

«Три гражданина РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения. Полиция требует поместить задержанных под арест», – сказано в публикации

По предварительным данным, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу. Им грозит тюрьма сроком от четырех месяцев до четырех лет.

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09.12.2023 2452
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