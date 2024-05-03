В Финляндии задержали трех российских студентов. Их подозревают в нарушении санкций

Финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций против России. Об этом сообщает Yle.

«Три гражданина РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения. Полиция требует поместить задержанных под арест», – сказано в публикации

По предварительным данным, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу. Им грозит тюрьма сроком от четырех месяцев до четырех лет.