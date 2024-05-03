В Финляндии задержали трех российских студентов. Их подозревают в нарушении санкций

Финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций против России. Об этом сообщает Yle.
«Три гражданина РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения. Полиция требует поместить задержанных под арест», – сказано в публикации
По предварительным данным, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу. Им грозит тюрьма сроком от четырех месяцев до четырех лет.
Вам будет интересно
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 2452