В Ленобласти спасли пасхального тюлененка

В «Фонде друзей балтийской нерпы» новый постоялец.
В Ленинградской области накануне Пасхи спасли маленького истощённого тюлененка. На попечение малыша взял «Фонд друзей балтийской нерпы». Как рассказали волонтеры, животное нашли в поселке Паша Волховского района.
Христос Воскрес! Пасхального тюленчика уже доставили нам из посёлка Паша, — поделились в фонде.
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03.05.2024 97