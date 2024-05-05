В Ленобласти спасли пасхального тюлененка

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Спасение тюленей 699-23-99

В «Фонде друзей балтийской нерпы» новый постоялец.

В Ленинградской области накануне Пасхи спасли маленького истощённого тюлененка. На попечение малыша взял «Фонд друзей балтийской нерпы». Как рассказали волонтеры, животное нашли в поселке Паша Волховского района.

Христос Воскрес! Пасхального тюленчика уже доставили нам из посёлка Паша, — поделились в фонде.
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03.05.2024 97
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