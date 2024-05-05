«Зенит» заключил сотрудничество с футбольным клубом из ОАЭ

Футбольные клубы будут работать в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, а также выявления талантов.

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев и президент эмиратского клуба «Аль-Васл» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве между двумя командами.

Согласно документу, футбольные клубы будут взаимодействовать в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, а также выявления талантов. Предусмотрено проведение тренерских курсов как в Санкт-Петербурге, так и в ОАЭ, сотрудничество с целью развития молодых футболистов, а также организация товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон, — указано в официальном Телеграм-канале «Зенита».