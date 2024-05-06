Финляндия обвинила Россию в сбоях работы GPS на Балтике

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен уверена, что Россия виновата в сбоях работы GPS в странах Балтики.

По ее словам, пока не известно, преднамеренно или нет Россия глушит сигналы навигационной системы. Но Валтонен уверена, что это связано с защитой критической инфраструктуры в связи с СВО.

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В настоящее время Финляндия вместе со странами ЕС и союзниками по НАТО работает над возможным разрешением ситуации, заверила Валтонен.