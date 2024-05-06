Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные

Автор: Гузель Галимова
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В минувшие выходные в центр спасения ластоногих в Репино доставили трех истощенных нерпят и двух тюленят.

В субботу, 4 мая, в центр привезли нерпенка из города Никольское и тюлененка из поселка Пески. На следующий день истощенных малышей нашли еще в деревне Усть-Рыбежно, Приозерске и на мысе Осиновец. Сейчас все пятеро находятся под наблюдением специалистов.

Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные Центр спасения морских млекопитающих в Ленобласти, Фонд друзей балтийской нерпы, тюленята, нерпята, Ленобласть
Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные Центр спасения морских млекопитающих в Ленобласти, Фонд друзей балтийской нерпы, тюленята, нерпята, Ленобласть
Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные Центр спасения морских млекопитающих в Ленобласти, Фонд друзей балтийской нерпы, тюленята, нерпята, Ленобласть
Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные Центр спасения морских млекопитающих в Ленобласти, Фонд друзей балтийской нерпы, тюленята, нерпята, Ленобласть
Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные Центр спасения морских млекопитающих в Ленобласти, Фонд друзей балтийской нерпы, тюленята, нерпята, Ленобласть
Фото: vk.com/sealrescue

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Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные Центр спасения морских млекопитающих в Ленобласти, Фонд друзей балтийской нерпы, тюленята, нерпята, Ленобласть
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Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

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