Двух тюленят и трех нерпят спасли в Ленобласти за выходные

В минувшие выходные в центр спасения ластоногих в Репино доставили трех истощенных нерпят и двух тюленят.

В субботу, 4 мая, в центр привезли нерпенка из города Никольское и тюлененка из поселка Пески. На следующий день истощенных малышей нашли еще в деревне Усть-Рыбежно, Приозерске и на мысе Осиновец. Сейчас все пятеро находятся под наблюдением специалистов.

Фото: vk.com/sealrescue

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Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.