Бастрыкин взял на контроль расследование дела об осквернении воинского мемориала в Кировском районе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения воинского мемориалу «Погибшим бойцам» в Кировском районе Ленобласти.

Напомним, неизвестный украл один вазон для цветов и разбил второй на территории мемориала. В братской могиле в этом месте захоронено 524 человека, погибших при защите Отечества.

Сейчас вандалов ищет СК. Возбуждено уголовное дело.