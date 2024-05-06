Бастрыкин взял на контроль расследование дела об осквернении воинского мемориала в Кировском районе

Автор: Гузель Галимова
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения воинского мемориалу «Погибшим бойцам» в Кировском районе Ленобласти.

Напомним, неизвестный украл один вазон для цветов и разбил второй на территории мемориала. В братской могиле в этом месте захоронено 524 человека, погибших при защите Отечества.

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Фото: t.me/mashmoyka

Сейчас вандалов ищет СК. Возбуждено уголовное дело.

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