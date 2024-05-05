В Ленобласти ищут вандала, осквернившего воинский мемориал в Кировском районе

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения в Ленинградской области.

Следственный отдел города Кировска Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о повреждении воинского захоронения.

По версии следствия, неустановленное лицо умышленно повредило вазон и похитило второй на территории мемориала «Погибшим солдатам» в Кировском районе. В братской могиле в этом месте захоронено 524 человека, погибших при защите Отечества.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, — указано в сообщении СК.