Названы модели авто, которые россияне покупали в последнее время чаще всего

Возглавили топ китайские и отечественные машины.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат«, рейтинг самых востребованных легковых автомобилей в России по итогам апреля возглавили модели отечественной марки Lada и китайского бренда Haval.

Первое место занял автомобиль Lada Granta, продажи которого в апреле достигли 19,4 тыс. экземпляров, что на 5,9% больше, чем годом ранее. На второй строчке расположилась Lada Vesta с показателем 13,3 тыс. проданных машин. Замкнул тройку лидеров китайский кроссовер Haval Jolion с результатом 6,1 тыс. реализованных автомобилей.

Также в топ-5 самых популярных моделей вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. В десятку лидеров рейтинга попали и другие китайские марки — Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.