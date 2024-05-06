Эксперт предупредил об опасном растении, цветущем в лесах Ленобласти: оно крайне токсично и похоже на сакуру

Биолог Глазков советует быть более внимательными при посещении лесных массивов региона.
В Ленинградской области зацвел Волчеягодник смертельный, имеющий множество других названий. Растение можно спутать с сакурой из-за схожих соцветий, однако оно не такое безобидное, как пышная разновидность вишни.
Как предупредил биолог Павел Глазков, Волчеягодник является ядовитым растением.
Кожа от соприкосновения с корой воспаляется и покрывается волдырями. Но особенно токсичны ягоды, которые появятся в наших лесах в первой половине августа — они заметного ярко-красного цвета, размером с косточку вишни, — рассказал эксперт.
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