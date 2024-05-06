В Польше заявили, что не будут отправлять войска на Украину

Об этом заявил министр обороны страны.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что страна не собирается отправлять свои войска на Украину.

Такую концепцию (отправку на Украину войск) представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину, — цитирует его РИА Новости.

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша продолжит оказывать Украине военную помощь другими способами. В частности, Польша будет обучать личный состав украинской армии на своей территории, а также поставлять вооружение.