В Польше заявили, что не будут отправлять войска на Украину

Об этом заявил министр обороны страны.
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что страна не собирается отправлять свои войска на Украину.
Такую концепцию (отправку на Украину войск) представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину, — цитирует его РИА Новости.
При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша продолжит оказывать Украине военную помощь другими способами. В частности, Польша будет обучать личный состав украинской армии на своей территории, а также поставлять вооружение.
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05.05.2024 83