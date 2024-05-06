В Ленобласти завершается весенняя уборка на мемориалах, памятниках, братских захоронениях

Автор: Кира Нагорная
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Но на этом субботники в Ленобласти не заканчиваются. Продолжаются работы на побережьях, в парках, на улицах и во дворах жилых домов.

«Ленинградцы продолжают приводить в порядок важные для них места. На уборку выходят целыми семьями, коллективами, дружескими компаниями — от детсадовцев до ветеранов труда. Субботники позволяют за несколько часов сделать красивее и уютнее любимые места и жить в чистоте. Приглашаю всех принять участие», — рассказал председатель комитета по ЖКХ области Александр Тимков.
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Провести свой субботник или присоединиться к уже организованному можно на интерактивной карте. Местные администрации помогут активным жителям с граблями, перчатками и мешками для мусора. Детали о субботниках в Ленинградской области публикуются в группе #Субботники47.

По количеству участников в 2023 году были побиты все рекорды — 410 953 человек вышли на субботники весной. Было утилизовано больше 8 тысяч кубометров мусора, собранного на субботниках. На интерактивной карте, которая заработала в 2023 году, от жителей поступило за 2023 год 155 заявок на организацию собственного субботника.

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