Опытные дачники раскрыли секрет идеальной подкормки для клубники

Подготовить удобрение можно легко своими силами из доступных компонентов.

Чтобы уже в конце мая наслаждаться спелыми и вкусными плодами клубники с собственного огорода, растению необходима правильная подкормка. Эксперты Телеграм-канала «Дача | Мой домик» рекомендуют для удобрения ягоды использовать эти четыре компонента.

Так, отличная подкормка получится, если развести в 10 литрах воды три грамма марганцовки, половину чайной ложки борной кислоты, столовую ложку мочевины и

половину стакана золы.

Хорошо все перемешайте. На каждый большой куст растения следует использовать около 1 литра этого раствора. Состав обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития, — поделились эксперты.