Опытные дачники раскрыли секрет идеальной подкормки для клубники

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Подготовить удобрение можно легко своими силами из доступных компонентов. 

Чтобы уже в конце мая наслаждаться спелыми и вкусными плодами клубники с собственного огорода, растению необходима правильная подкормка. Эксперты Телеграм-канала «Дача | Мой домик» рекомендуют для удобрения ягоды использовать эти четыре компонента.

Так, отличная подкормка получится, если развести в 10 литрах воды три грамма марганцовки, половину чайной ложки борной кислоты, столовую ложку мочевины и
половину стакана золы.

Хорошо все перемешайте. На каждый большой куст растения следует использовать около 1 литра этого раствора. Состав обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития, — поделились эксперты.
Вам будет интересно
Опытные дачники раскрыли секрет идеальной подкормки для клубники удобрение, клубника, дача
Эксперт рассказал, как при помощи чулка избавить участок от борщевика
Опытный садовод предложил оригинальный метод борьбы с сорняком. Избавиться от борщевика на участке можно, предотвратив распространение его семян. Об этом рассказал...
30.04.2024 721
Автор