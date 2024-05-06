Опытные дачники раскрыли секрет идеальной подкормки для клубники

Подготовить удобрение можно легко своими силами из доступных компонентов.
Чтобы уже в конце мая наслаждаться спелыми и вкусными плодами клубники с собственного огорода, растению необходима правильная подкормка. Эксперты Телеграм-канала «Дача | Мой домик» рекомендуют для удобрения ягоды использовать эти четыре компонента.
Так, отличная подкормка получится, если развести в 10 литрах воды три грамма марганцовки, половину чайной ложки борной кислоты, столовую ложку мочевины и
половину стакана золы.
Хорошо все перемешайте. На каждый большой куст растения следует использовать около 1 литра этого раствора. Состав обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития, — поделились эксперты.
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30.04.2024 721