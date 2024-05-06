Двое военнослужащих из Кировского района погибли в зоне СВО

Прощание с бойцами состоится 7 мая.

В Ленинградской области простятся с двумя военнослужащими, погибшими в зоне проведения специальной военной операции, — 36-летним рядовым Сергеем Шолоховым из Синявино и 22-летним жителе Мги Дмитрием Кочетковым.

Сергей Шолохов отправился на фронт в качестве добровольца в ноябре прошлого года. Погиб военнослужащий при выполнении боевой задачи. Как передает 47news, у мужчины осталось четверо детей. В последний путь уроженца Синявино проводят на Аллее Славы кладбища Арбузово.

Дмитрий Кочетков также решил уйти в зону СВО добровольцем. Житель Мги получил образование по специальности «сварочное оборудование» в Кировском политехническом техникуме, однако решил связать свою жизнь с армией.

Похоронят бойца на новом кладбище Мги.