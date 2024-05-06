Старейшее стекольное предприятие Ленобласти увеличило выработку благодаря нацпроекту

«Петербургское стекло» оптимизировало производственные процессы, увеличило выработку на 22% благодаря нацпроекту «Производительность труда».

«За счёт повышения производительности труда предприятие смогло расширить ассортимент выпускаемой продукции, выйти на новые рынки, найти новых заказчиков и снизить зависимость от сезонности. Благодаря новым подходам к работе изменился имидж компании, это повлияло и на решение кадрового вопроса, теперь на лужское предприятие стремятся попасть специалисты», — сказал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Основным направлением деятельности компании является производство стеклянной тары для пищевой промышленности. Компания «Петербургское стекло» за 6 месяцев участия в нацпроекте сократила брак и увеличила реализацию плана на 975 832 бутыли.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 100 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.