Петербуржец выстрелил из пистолета во время ссоры с ленинградцем

В полицию Санкт-Петербурга 6 мая около 19:30 обратился 23-летний житель Мурино Всеволожского района. Часом ранее на перекрестке проспекта Добролюбова и Мытнинской набережной он поссорился с мужчиной из Mitsubishi.

Во время ссоры оппонент выстрелил из пистолета. Водитель из Мурино не пострадал.

Неподалеку от места ссоры задержали 23-летнего петербуржца. После беседы в отделе полиции он помещен в спецприемник. У задержанного изъят аэрозольный пистолет «Добрыня». Решается вопрос об уголовном деле.