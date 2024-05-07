Петербуржец выстрелил из пистолета во время ссоры с ленинградцем

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Пистолет
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Санкт-Петербурга 6 мая около 19:30 обратился 23-летний житель Мурино Всеволожского района. Часом ранее на перекрестке проспекта Добролюбова и Мытнинской набережной он поссорился с мужчиной из Mitsubishi.

Во время ссоры оппонент выстрелил из пистолета. Водитель из Мурино не пострадал.

Неподалеку от места ссоры задержали 23-летнего петербуржца. После беседы в отделе полиции он помещен в спецприемник. У задержанного изъят аэрозольный пистолет «Добрыня». Решается вопрос об уголовном деле.

Вам будет интересно
Петербуржец выстрелил из пистолета во время ссоры с ленинградцем Санкт-Петербург, Мурино, Ленинградская область, Всеволожский район
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 15516
Автор