В Сосновом Бору шестиклассники устроили бойцовский клуб в школе

Шестиклассники устроили бойцовский клуб в школе в Сосновом Бору Ленинградской области.

По данным 78.ru, регулярные драки происходят на переменах. Ранее в соцсетях разошлась видеозапись, на которой школьники бьют друг друга руками и ногами под восторженные возгласы сверстников.

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Источник издания отметил, что зачинщик занимается боксом и такие драки на переменах происходят регулярно.