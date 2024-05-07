На границе Ленобласти и Финляндии за месяц был выписан всего один штраф

Причем нарушение было совершено с финской стороны.
Ситуация на границе Ленинградской области и Финляндии уже на протяжении месяца остается спокойной. В апреле финские пограничники выписали всего один штраф за нарушение порядка. При этом наказали они своего же соотечественника.
Апрель в зоне ответственности пограничной службы юго-востока прошёл мирно. Выписан один штраф за незначительное нарушение на границе, — указано в сообщении пограничной службы Суоми.
Вам будет интересно
Контрольно-пропускные пункты на финско-российской границе могут быть открыты после принятия закона о беженцах, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. В настоящее...
07.05.2024 57