На границе Ленобласти и Финляндии за месяц был выписан всего один штраф

Причем нарушение было совершено с финской стороны.

Ситуация на границе Ленинградской области и Финляндии уже на протяжении месяца остается спокойной. В апреле финские пограничники выписали всего один штраф за нарушение порядка. При этом наказали они своего же соотечественника.

Апрель в зоне ответственности пограничной службы юго-востока прошёл мирно. Выписан один штраф за незначительное нарушение на границе, — указано в сообщении пограничной службы Суоми.